大陸攝影師白河白冰在微博譴責韓國球員行為。（微博翻攝）

韓國U18代表隊29日在「熊貓盃」國際青年足球邀請賽中，以3比0擊敗地主中國大陸U18代表隊，3戰全勝奪得冠軍。未料球員在頒獎典禮上做出腳踩獎盃和對獎盃撒尿的侮辱動作，引發軒然大波，最後由總教練金正秀率領全隊道歉。

這張腳踩獎盃的照片被大陸攝影師「冰河白冰」拍到，放上微博譴責寫說：「韓國國青隊隊員這樣對待熊貓杯冠軍獎杯，還有隊員對獎杯做出撒尿的動作，隊友都看不下去了，制止了這名隊員的瘋狂舉動，可惜我沒有拍下來。」

「冰河白冰」還寫說：「那個撒尿的壞小子沒被報出來，腳踩獎杯的時候旁邊隊友都在笑，衝著獎杯做撒尿動作的時候，旁邊隊友都看不下去了，都在指責他，還有拍他腦袋的，他的行為更惡劣。」

韓國隊球員黃宰煥（左）在熊貓盃攻破大陸球門，與隊友樸建宇慶祝。（新華社資料照）

金正秀為球員的不當舉動率隊公開道歉，不過也有大陸網民在微博上說：「不自強，就被人看不起，就要不斷被羞辱！韓國棒子就這麼一種態度，就是要幹！跑我們地盤如此撒野，希望我們的年輕球員知恥後勇，不要光想著錢，足球不是小事！」

韓國運動團隊在國際賽獲勝後做出爭議的激情舉動，國人印象最深刻莫過於2006年的首屆經典賽，韓國在8強複賽擊敗日本後，於投手丘插上韓國國旗。效力於大聯盟光芒隊的日本球星岩村明憲也公開抗議，接受本報記者訪問時更說：「換成是你，你不生氣嗎？」

熊貓盃是中國大陸足協為了鍛鍊青少年球員，從2014年起於成都舉辦的國際邀請賽，加上地主隊每年維持4隊規模。今年邀請的隊伍為韓國、泰國與紐西蘭，韓國隊大陸前已經2連勝提前封王，大陸隊則3戰盡墨墊底。

熊貓盃對台灣足球也不陌生，前中華男足教頭蓋瑞懷特（Gary White）去年熊貓盃以Nike顧問身分前往，結果被拍到穿著大陸隊球衣與全隊合影，踩到敏感的兩岸紅線，也曾引起不小爭議。

(中時電子報)