基隆市1名蕭姓男子（54歲）27日接到1名自稱是台北地檢署檢察官的男子來電，電話中說蕭男的帳戶涉嫌吸金洗錢，需凍結其不法所得，蕭男聞後，嚇得趕緊提領67萬元5000元的積蓄，經員警進一步了解後，蕭才得知差點被騙，保住老本。

警方表示，蕭男27日下午1時許，手持檢察署傳票慌張地跑進基隆市警察局第四分局安樂派出所內求助，稱接獲台北檢察署檢察官來電，說他帳戶涉及吸金洗錢案件，需凍結名下帳戶不法所得，並收到傳票通知，急忙要前往金融機構提領現金67萬5000元。

安樂派出所警員詹皓雅了解案情後，立即多方查證，並不斷安撫蕭男情緒，告知這是詐騙集團慣用手法，蕭男才恍然大悟，大呼差點遭騙退休老本，並提供相關事證協助警方後續查緝。

警方呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會請當事人到公務機關說明，不會在電話中辦案或要求當事人交付金錢，更不會以行動電話監控行動，民眾若接獲電話提及「涉案」、「司法調查」、「個人資料外洩」等關鍵用語，請牢記「一聽」、「二掛」、「三查證」口訣，未查證前，切勿聽信不明來電交付現金或匯款。

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(中時 )