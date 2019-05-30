〈粵亮〉主廚作的「楊枝甘露凍」切開後仍保有玉米塊模樣，中間灌入葡萄柚、西谷米內餡，入口即化。(圖／台北六福萬怡酒店提供)

〈粵亮〉廣式料理「金魚餃」飽滿內餡帶有鮮甜蝦味及彈牙口感，為了使金魚更為生動，在餡料中添加魚卵增色，筷子一夾起就像靈動的小金魚。(圖／台北六福萬怡酒店提供)

鑑於「擬真料理」蔚為IG打卡新標的物，台北六福萬怡酒店動員館內各餐廳主廚動腦使出「餐桌上的騙術」，Fun玩料理，施展「超完美偽裝術」，推出話題正夯的「擬真料理」誘客，吸引食客吃貨拍照打卡，讓飯店餐廳成為IG、Facebook熱點。

六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理餐廳主廚，選用夏日當令芒果，取經典香港甜品楊枝甘露為概念，改變傳統湯品型態，以Q嫩的芒果奶凍做成玉米形狀，切開後仍保有玉米塊模樣，中間灌入葡萄柚、西谷米內餡，以假亂真、入口即化，傳遞港式甜點「楊枝甘露凍」的美味。

「蓮蓉人蔘酥」用千層酥皮打造人蔘模樣，內餡為白蓮蓉甜品，先慢火烤後再油炸，一口咬下，人蔘的清雅香氣瞬間溢出。(圖／台北六福萬怡酒店提供)

〈敘日〉全日餐廳推出「涼拌仙草麵」，入口盈滿花椒、花生、香菜等香氣，是夏日獨特的開胃菜。(圖／台北六福萬怡酒店提供)

六福萬怡酒店〈The Lounge〉跳脫傳統框架，推出可吃的調酒「仙草凍特調」，嚐到威士忌香氣，也吃到仙草甜味，將截然不同的材料做出最完美的搭配。(圖／台北六福萬怡酒店提供)

「金魚餃」為〈粵亮〉廣式料理餐廳經典菜色，為了使金魚更為生動，廚師在餡料中添加魚卵增色，從餃皮中半透而出，筷子一夾起就像靈動的小金魚。精細的模樣皆來自於師傅親手捏製而成，十分耗工及費時，需要提前預約才能吃得到。「蓮蓉人蔘酥」用千層酥皮打造人蔘模樣，內餡為白蓮蓉甜品，先慢火烤後再油炸，一口咬下，人蔘的清雅香氣瞬間溢出，吃下後還會回甘。

悶熱的天氣吃仙草很消暑，六福萬怡酒店特別於創意料理及飲品加入仙草元素，〈敘日〉全日餐廳推出「涼拌仙草麵」，食用時，舀起滑溜的仙草條，似在品嚐涼品，但入口後竟盈滿花椒、花生、香菜等香氣，適合作為夏日獨特的開胃菜。〈The Lounge〉則跳脫傳統框架，推出吃的調酒「仙草凍特調」，選用香氣濃厚的關西仙草茶，精心自製成仙草凍，加入甘草酒、威士忌，以冰塊冰鎮，淋上黑糖蜜，可作為仙草凍直接品嚐，或是倒在碎冰上食用，更加沁涼消火。

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