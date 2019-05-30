賈靜雯難得展現帥氣造型。《美麗佳人》提供

賈靜雯談《與惡》。《美麗佳人》提供

賈靜雯談《與惡》。《美麗佳人》提供

咘咘（右）與妹妹Bo妞。取自臉書

賈靜雯接受新一期《Marie Claire美麗佳人》訪問，分享夯劇《我們與惡的距離》過程中最難忘的一場戲，「大家可能會提到的是戲院外崩潰的那段，但我自己最有感覺的是當我知道李大芝是殺人兇手的家屬後，我派攝影團隊去跟拍家屬，以我自己的角度來看，真的相當殘忍，讓我覺得相當不舒服」。回憶起當時劇情，她不由得聳聳肩，直說現在想起來還會起雞皮疙瘩，背脊一陣發涼。

她說，「剛拿到劇本時其實有些害怕，尤其是喪子的人物背景，我是一個極度敏感的人，自己也有孩子，我害怕會投射太多，一開始其實是排斥的。但是把整個劇本看完後，突然意識到，如果我不演的話，一定會後悔」。

《與惡》的劇本安排巧妙，觀眾可以看到各個角色的比重都相當平均，主線故事的架構完整，演員們用血汗淚堆疊氛圍，成就了近十年台灣戲劇的新經典，金獎編劇呂蒔媛以及導演林君陽的功不可沒，演員更是。「老實說，我自己並沒有預期後來的效果會這麼好，走在路上大家都會叫我喬安姊，當然這絕對不是一個人功勞，而是整個劇組的榮耀。」

賈靜雯分析自己的成功要素？「我覺得真實很重要，不需要把自己標籤化，用刻板的定義去設定自己的路，反而很有包袱。我覺得當藝人是一件很迷人的事，當你會被觀眾捧在手掌心時，真的就像是全世界最幸福的人，但也相對危險，因為一不小心就可能被打入谷底，演藝圈就是這樣殘酷的環境」。

家中3個寶貝女兒逐漸長大，在孩子成長的不同階段，由於不同性格與習慣，如何當個好媽媽？她分享：「妹妹們年紀還小，還在能夠掌握的範圍，但大女兒現在是青少年了，總會有一些少女的煩惱，像是覺得自己不夠漂亮、皮膚不夠白或是對於自己要上大學開始緊張等等，有時稍微情緒化，我們自己是過來人，大概了解這個階段的心情，我這個當媽媽的，適時給予安慰，不要干涉太多她自己能夠獨立的機會，尊重孩子的選擇與決定，這樣她們也會用同理心去尊重別人。」

她說，「我覺得不管是媽媽或是人妻這件事，簡單來說就是從做中學，從學中做，完全不會有標準答案，但我從來不會感受到任何困難，家人就是我最大的支柱，常常和身邊的朋友開玩笑，女兒真的很貼心，如果還沒生過女兒的話，一定要趕快生一個（笑）」。

她也提到和老公修杰楷最近計劃帶女兒們到完全陌生的國家生活，讓孩子體驗當地語言及文化，「雖然逃離現實是最主要的目的啦，但有時候打破單調的規律性，讓日常充滿不一樣的挑戰，除了創造更多共同回憶，也能讓家人們的心更緊密」。

(中時 )