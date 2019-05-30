Steph is more focused on winning a 4th title over a Finals MVP



(via @NBATV)pic.twitter.com/lHNbhscfUQ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月30日

在30日總冠軍賽媒體日這天，勇士當家球星柯瑞坦承，過去4年的總冠軍賽都跟「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士交手，如今對手換成暴龍，柯瑞說：「在總冠軍賽上沒碰到詹姆斯與騎士，感覺很詭異，今年所有的事情都不一樣了。」

難怪柯瑞會有如此感觸，因為過去4年總冠軍賽的對戰組合都是勇士和騎士，勇士也贏了其中3次總冠軍，但本季隨著詹姆斯「西進」湖人，甚至湖人連季後賽都沒闖進，球迷總算可以看到不同總冠軍賽戲碼，但勇士仍屬奪冠熱門。

柯瑞也提到對上暴龍當家球星里歐納德感想，「里歐納德打球有他自己節奏，他在場上永遠保持沉穩，這種節奏讓別人很難適應，投籃原本就是他的強項，如今運球也很出色，他在攻守兩端的存在感十足，這個系列戰會很膠著。」

確定在31日總冠軍賽G1復出的伊戈達拉，沒忘記「虧」一下柯瑞，「柯瑞是我到現在還在打球的原因，他是我的兄弟，我之前總會開別人玩笑，但我現在變成柯瑞的保鑣，我不會讓任何人來打擾他，直到勇士不想讓我打球那天為止。」

(中時電子報)