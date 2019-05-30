民進黨中執會昨天通過英派所提案的總統初選辦法，前行政院長賴清德今接受專訪被問到是否最後態度軟化接受？他說，不論跟總統跟總召柯建銘見面或打電話，他的想法都沒改變，初選辦法不能被更改，我也認為初選應儘早確定，儘早團結，「也顧慮卓榮泰主席，硬要表決他只有辭職一途」，所以大家不要在中執會撕破臉，大家求得一個努力的機會。

此外，被問到，昨天初選版法修過之後，之前提的「三個如果條件」就不存在？他說，「既然新辦法出來，我們就根據新辦法進行。」

賴清德也強調，如果一開始民調辦法就把手機納入佔ㄧ半，還有納入柯文哲對比，他也會答應，他堅持的是這一點，不是因為今天修改辦法對誰有利或對誰沒有利。

賴清德今上午臨時接受 WinTV高嘉瑜＋黃暐瀚節目《我要當選》專訪；被問到昨天中執會過程，柯建銘扮演關鍵角色；他說，柯是總召，為了黨及國家都有使命感，兩人不只通電也見了面，柯也不贊成修改辦法，但是若一直維持這樣方法，初選沒辦法進行。「若沒確定初選一直延下去，我也認為，這對傷害非常大，我在基層也看到這樣焦慮。

他說，「卓榮泰已經說他不會硬表決，甚至不惜辭掉黨主席」，所以昨天不是共識決，是多數決，他有表達不同意見。

被問到，獨派建議您訴諸法律？應該堅持沒堅持不諒解？他說，因為未來若他勝出，想要團結整個民進黨，「我初選時希望贏也要當選，訴諸法律途徑，對黨是傷害，初選制度已經被傷害，我不宜再給黨一個重擊，所以訴諸民意，希望大家支持我」。

被問到周二蔡賴見面？是否有軟化？他說，周二下午他應總統邀請見面，對話沒有授權被公開，小道消息完全不正確，說兩人已經談好，傳和柯總召講好都不是事實，也沒有提到英賴配這件事，因為不論跟總統跟柯見面或打電話，只希望大家不要在中執會撕破臉，求得一個努力解決的機會。

他說，中執會開始後，和柯就沒通電，並無説不説服的問題，柯總召希望和諧，「不是柯提出什麼理由說服改變我的態度，我初選對辦法沒有改變，中執會我們一定要表達立場」。

由於一直有「中執會是民主一環的論述」；他說，這論述是錯的，修正通過的辦法一定要用在下一次，「連小英總統也說，決策出來就是民主，不斷陳述這樣是對民進黨是傷害。」

(中時 )