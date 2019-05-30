大陸國家主席習近平主席6月將出訪俄羅斯。對此，大陸外交部副部長張漢暉30日介紹習近平這次出訪的情況。張漢暉指出，這次訪問期間兩國元首將簽署並發表「兩個重要的聯合聲明」。他還稱，面對世界亂象，陸俄關系風景獨好，且兩國關系既不針對第三方，也絕不受第三方的挑撥和干擾。

據陸媒澎湃新聞報導，張漢暉表示，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，國家主席習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。這是習近平主席在新任期首次對俄羅斯進行國事訪問，也是習主席首次出席聖彼得堡國際經濟論壇。

談到陸俄關系時，張漢暉表示，面對世界亂象，陸俄關系風景這邊獨好，日益成熟、穩定、堅韌，雙方政治互信堅實牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互堅定支持，兩國關系既不針對第三方，也絕不受第三方的挑撥和幹擾。

張漢暉表示，訪問期間習主席將同普丁總統舉行國事活動，共同出席陸俄建交70周年慶祝大會等一系列豐富多彩的人文交流活動，簽署並發表，兩份重要政治成果文件，見證雙方有關部門簽署多份各領域合作文件。

對於習近平此次訪俄的亮點，張漢暉表示，兩國元首是陸俄高水平發展的掌舵人，2013年以來，習近平和普丁在雙多邊場合會晤28次，建立了密切的工作聯系和深厚的個人友誼。這次訪問期間兩國元首將簽署並發表「兩個重要的聯合聲明」。

一是關於陸俄關系的聯合聲明，對兩國關系整體發展和各領域合作作出規劃部署，核心是推動兩國關系提質升級，共同開啟陸俄關系高水平大發展的新時代；

二是針對當前國際安全特別是全球戰略穩定領域的新形勢，就涉及國際戰略穩定問題發表聯合聲明，體現陸俄堅持多邊主義，合力應對戰略安全領域面臨的挑戰，加強在地區安全熱點問題上戰略協作的共同立場和決心。這兩份聯合聲明都會對外公開全文發布。

(中時 )