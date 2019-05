View this post on Instagram

曹操開車,魏蔓搭高鐵,誰先到台南呢? 答案是。 . . . 曹操 因為#說曹操曹操就到啊~~~~ #曹操到底怎麼辦到的 #從小就有的疑惑 #一個人的高鐵車廂好無聊 #五秒後就坐滿😣