近來高雄市長韓國瑜聲勢下滑，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，韓國瑜現在在年輕族群支持度有崩盤危機，同黨北市議員徐巧芯也表贊同。她更認為，韓國瑜若贏得初選後，當務之急便是要穩固中間和年輕族群，而她更喊話前國民黨立委孫大千，拜託孫不要再害韓國瑜了！

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》表示，韓國瑜現在面臨的問題，如同羅智強所談到的，就是年輕選民和中間選民的支持度問題。的確，現在韓國瑜先要鞏固韓粉為先，但是到了總統大選時候，沒有年輕票和中間選民的支持，便不易贏得大選。

徐巧芯表示，近來韓國瑜許多民調顯示，年輕和中間選民的支持度不若以往，究其原因，和韓國瑜近來衍生許多風波有關，如果韓國瑜出線，一定要救回來才行。

徐巧芯更在節目上拜託孫大千，不要再害韓國瑜。徐認為，孫大千雖是同黨同志，但孫經常在臉書發一些陰謀論看法，如果大家覺得《美麗島電子報》董事長吳子嘉老是用陰謀論指控一些事情不好，那何以孫大千這樣的言行是可以的？而且私底下有些韓粉也拜託孫大千不要再害韓國瑜，畢竟很多韓粉還是很理性的，不期望這樣再有陰謀論滿天飛。

(中時電子報)