◎idcc帳號遭疑害死外交官 議員促謝長廷說清楚

去年日本關西機場受困事件爆發後，我國駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，警方已掌握當時以帳號「idcc」在PTT發文稱駐日代表謝長廷被迫背黑鍋、批評大阪辦事處的網友，並移送檢調偵辦。北市議員李明賢、新北市議員葉元之30日更指出，該帳號iP位置昨被發現和卡神楊蕙如一樣，合理懷疑當初是idcc幫謝長廷帶風向，讓謝卸責造成外交官之死，要求檢調盡快查明idcc與卡神關係，別讓大家再活在迷霧當中，也呼籲謝長廷出面說清楚。

◎協商６小時 長榮勞資協商未達成共識

桃園市空服員職業工會29日和長榮航空公司進行第2度協商，雙方原本預計晚間8時30分結束，但雙方因無法取得共識，至深夜11時30分才結束。針對工會提出8項訴求，僅有些微訴求達成共識。會後工會指出，目前已超過3000名會員參與投票，有相當大機會取得罷工權。

◎高銀慶富貸款案 韓國瑜興利除弊齊頭並進

高雄巿長韓國瑜30日在巿議會答詢巿議員李順進有關高雄銀行績效時表示，高銀始終感覺有揮之不去的陰影，過去他認為高雄的經濟太疲軟，所以99興利、1除弊，但未來如果弊案一再發生，興利跟除弊將會齊頭並進。

◎中壢持刀傷人男 疑信義區３千萬搶案共犯

一名具有強盜、偽造文書前科的36歲林姓男子，29日晚間持菜刀沿路對路人恐嚇取財，還搶走3輛機車往桃園、中壢、平鎮等處逃竄，過程中有路人遭到劃傷並遭搶。桃園市警方動員線上警網攔截圍捕，於大園將林男逮捕到案，根據警方初步調查，懷疑林男是去年在台北市信義區犯下3000萬現金搶案的共犯，目前警方積極清查林男身分。

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(中時電子報)