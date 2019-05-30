中山科學研究院在2017年3月成立「研發成果展示館」，邀請軍事記者前往採訪，不過，中科院卻在事後控告「兵器戰術圖書公司」及負責人劉文孝刊登翻拍影片違反著作權，台北地檢署偵查後，認為中科院並沒有非常明確禁止媒體翻拍使用，劉文孝等沒有主觀犯意，30日將公司及劉文孝不起訴處分。

原本隸屬國防部的中科院，一直是國防工業的重要研發單位，而且是絕業禁止民眾參觀的「祕境」。2017年3月間，中科院將先前供招商使用的龍園營區打造成研發成果展示館，成為中科院以「全民國防」為名，唯一可以讓民眾進入的區域，開幕當天並由國防部舉行慶祝大會，並邀集大批軍事記者前往採訪。

不過，中科院在採訪行程結束後卻主張，開幕當時播映的飛彈研發回顧影片及動畫、模型，都屬中科院擁有著作權，媒體不得播映翻拍畫面。兵器戰術圖書公司的採訪記者將翻拍影片剪輯後放上網路，中科院認為已向當天採訪媒體宣導著作權，兵器戰術公司仍然使用播出涉及侵權，於是提告公司及負責人劉文孝。

北檢偵辦時，劉文孝堅稱並沒有侵權，檢方傳喚當天同赴中科院採訪的媒體記者，都表示中科院在採訪當天並未明確宣導不得使用翻攝畫面及模型，也沒有中科院人員阻止拍攝或翻拍，而且採訪片段前往採訪的媒體都有使用。檢方認定兵器戰術圖書公司及劉文孝沒有主觀犯意，將公司及劉不起訴處分。

(中時 )