台中市生廚餘桶「綠圓寶」事件越演越烈！市議員李中30日到台中地檢署按鈴控告前台中市長林佳龍及前環保局長白智榮等6人涉嫌公務員圖利，並指控，「綠圓寶」採購案經費9950萬元，發送97萬家戶，每戶1個，單價高達103元，但根據開模生產數量推估，單價成本不到20元，竟耗費近億元，涉嫌圖利廠商。白智榮表示，採購作業符合法令規定，皆依政府採購法規定辦理，相信經得起法律檢驗。

李中在市議員羅廷瑋及律師的陪同下，到台中地檢署按鈴控告。他說，台中市環保局在107年度辦理「台中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫」招標，採最有利標的招標方式，發送到涉及台中市29個區共97萬家戶，一戶一桶平均單價約103元。

李中說，設計費決標金額高達382萬元，所設計的「綠圓寶」平均單價較一般市面上所購得的廚餘桶，竟高出數十元，「綠圓寶」不僅沒有一般廚餘桶的濾網設計、統身材質偏軟容易變形、桶蓋無法桶身密合，且有民眾反映清潔隊拒收「綠圓寶」，只好將生廚餘直接丟入垃圾車。

李中指出，林佳龍等人明知「綠圓寶」生廚餘桶設計不良，仍在特定廠商的服務建議及簡報給予最高分評分，根據「綠圓寶」的開模生產數量推估，每個成本不到20元，其中，有近8000萬元的金額去向不明。

對於指控，白智榮表示，廚餘桶採購作業符合法令規定，皆依政府採購法規定辦理，相信環保局的公務人員奉公守法，經得起法律檢驗。台中市每年大約有5萬公噸的家庭生廚餘進焚化爐焚燒，處理費用大約就要1億元，如果能落實將家戶生廚餘回收進外埔綠能廠，每年可減少處理費用約5000萬元。

(中時 )