重油外流，環保局沿線並緊急佈置5道吸油棉索至深夜，降緩油污擴散速度、攔阻油汙。（吳敏菁翻攝）

重油外流，環保局沿線並緊急佈置5道吸油棉索至深夜，降緩油污擴散速度、攔阻油汙。（吳敏菁翻攝）

重油外流，環保局沿線並緊急佈置5道吸油棉索至深夜，降緩油污擴散速度、攔阻油汙。（吳敏菁翻攝）

油汙讓大排呈現詭異顏色，並散發嗆鼻氣味。（賴清美提供）

嚇！誰排放廢油？環保局29日下午5時接獲彰化農田水利會緊急通報，番雅溝近仁川路及彰和路口下游處發現油汙漫延數百公尺，約兩公秉重油外洩，彰化農田水利會緊急關閉下游處制水橡皮壩外，環保局沿線並緊急佈置5道吸油棉索至深夜，降緩油污擴散速度、攔阻油汙。

這次大量排放油汙事件，讓附近農民傻眼，看到大片排水，黑得發生彩色詭異色澤，都心驚害怕，議員賴清美質疑，不能每次下雨就發生盜排，這些水一旦汙染土地，大片稻作都將受影響。

緊急通報環保局，環保局即刻派員至現場查看，從排水內油品經判應屬重油類，此外依水體漫延狀況，恐有油汙持續擴散之虞，除持續往上游追溯可疑油汙洩漏源外，並立即啟動油汙攔除作業。

等到天亮，環保局再行派員沿線追緝油汙染元兇，經查大霞北橋處有一側排溝有油汙流出，再往上溯查為一紡織廠其所設重油燃料貯槽底部破裂加上周邊防溢堤破損，導致油槽內重油外洩並沿廠區排水溝排至番雅溝，汙染地面水體，違反水汙染防治法第28條規定，最高可處新臺幣600萬元，現場已命汙染行為人即刻進行水體油污清除作業，並限期完成除汙作業，以維持水體環境品質。

紡織廠坦承29日購油，油商車進廠加油，察覺油槽底部破損即停止加油，初估有近2公秉重油外洩。

環保局再次呼籲，工廠內如有貯油設備，應定期檢視油槽防漏性能及防溢堤結構完整性，以免發生洩漏污染情事，損人又不利己。

(中時 )