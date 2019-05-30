為年輕人打造圓夢舞台。海王天璽提供

小樂擔任代言人。海王天璽提供

歷屆超級男模冠軍溫昇豪。海王天璽提供

吳思賢（小樂）當年從節目《模范棒棒堂》節目出道，近來他獲邀為 「夢想之路星選拔」擔任活動大使，「我自己也是從素人選秀節目中踏入這個行業，只要對表演有興趣，年輕就是要給自己一個圓夢機會」。

時尚品牌雜誌Mens uno每年舉辦「超級男模大賽」，今年首次改變比賽機制，與培養新人不遺餘力的「海王天璽」公司合辦，參賽組別共分「歌唱組」、「演藝組」及「模特兒組」，盼望能夠從眾多參賽的年輕人中，發掘具有潛力的明日之星。

海王天璽負責人劉亭佑是今年賀歲檔票房冠軍《寒單》監製，在《寒單》入圍本屆「台北電影獎」11項大獎後，他開心宣布男模大賽活動外，也提到《寒單》是一部需要大量演員的電影作品，拍攝過程中看似小角色，但新人若能藉此演出得到青睞，便能拓展其他演藝工作機會。

劉亭佑表示將持續投入兩岸三地的影視作品，與Mens uno也有多項合作計畫，本屆脫穎而出的年輕人有機會參與即將開拍的青春寫實劇《哥哥們都是我的》演出。初賽採網路報名，6月28日截止，活動報名網址：https：／／reurl.cc／1qoLW

(中時 )