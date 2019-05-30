用於治療雞隻紅蟎感染的藥物弗雷拉納（Fluralaner）即將納管。食藥署今預告修正動物用藥殘留標準，將原本無法使用的弗雷拉納納管，未來雞肉、蛋的容許量將由不得檢出提升至0.06至1ppm，最快將在明年1月1日上路。

近期食藥署與農委會接獲業者申請，要求將弗雷拉納用於治療雞隻紅蟎感染，並修正雞肉、蛋品的用藥殘留標準。食藥署比照紐西蘭標準，將雞隻的肌肉、肝、腎、脂（含皮）、蛋的殘留標準，由不得檢出改為0.06、0.6、0.4、0.6、1ppm，比歐盟標準更嚴。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，弗雷拉納是一種新的抗寄生蟲藥。經動物實驗發現，長期大量的攝取，將導致肝功能異常及脂肪肝，不會致癌且毒性較低。

楊振昌進一步表示，弗雷拉納在人體每日最大安全攝取量（ADI）為每天每公斤0.02mg。以體重60公斤的成年人為例，每天的攝取上限為1.2mg，等同每日得吃上幾十顆含有1ppm弗雷拉納的雞蛋，才會超標，民眾不需過度擔心。

食藥署簡任技正林旭陽表示，以往政府未對弗雷拉納納管，才未對其訂定殘留標準，因此此次修訂並非將標準放寬。新規定上路後，如違反動物用藥殘留標準規定，可依《食品安全衛生管理法》44條，處以新台幣6萬至2億元的罰鍰。

該草案目前處於預告期，食藥署將廣蒐各界意見，最快將在明年1月1日上路。

(中時 )