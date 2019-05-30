網友分享好市多冷藏食品照片。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

張姓網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

美式賣場好市多商品多價格實惠，成為民眾購買民生日用品好去處，最近有網友在臉書發文問，好市多冷藏食品區中的食物，哪些最好吃？引發網友熱議，歸納出「5大天王」，包括泰式海鮮沙拉、凱撒雞肉卷、加州卷等，其中泰式海鮮沙拉，好吃到漲價還是拚命買。

張姓網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享3張好市多冷藏食品區照片，並發文說，「請問這一大區的冷藏食品有好吃推薦的嗎？每次來都在這區遊走很久，卻都不敢買；其實每次逛都會邊看大家的購物車有買什麼，但是很少看到大家的購物車裡面有這區的食品出現，很怕買了，難吃浪費食物也浪費錢」。

文章一出，吸引網友熱議，留言251則，有網友推薦凱撒雞肉卷，也有網友建議加州卷，更有網友說，全部都很好吃。綜合網友意見，歸納出「5大天王」，包括泰式海鮮沙拉、凱撒雞肉卷、加州卷、壽司和酪梨沙拉最多人推薦，其中有網友說，「泰式沙拉，好吃到漲價還是拼命買」、「煙燻鮭魚卷、泰式沙拉、生魚片握壽司，每次都想全部帶回家，所以徘徊不已啊」。

(中時電子報)