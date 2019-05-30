台北市萬華分局員警張景義6年前將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃，檢方指張男涉犯業務過失致死罪將他起訴，一二審都認定他用槍符合必要性及急迫性判他無罪，檢方又提上訴，最高法院認定檢方的上訴不符合刑事妥速審判法規定，判張無罪定讞，台北地檢署對此表示，尊重法院的判決。

2013年8月13日晚間，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒絕受檢反而衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔不治。

北檢認為根據警械使用條例第9條規定，如非情況急迫，應注意勿傷及致命部位，張景義當時掏槍已達嚇阻效果，用槍時應注意勿傷及致命部位，且根據彈道鑑定報告指出，張景義擊發2槍，1槍從右前擋風玻璃射入，擊中黎男腹腔；檢方起訴認為，張景義辯稱瞄準輪胎射擊的說法，和彈道報告有落差，認定用槍時機不符規定。

最高法院指出，速審法規定一二審判決無罪，檢方提上訴必須以判決牴觸憲法、司法院解釋、判例為限，但檢方拿了2個與本案無關的判決案例，指責原審無罪判決有誤，不符合速審法規定，因此判決駁回檢方上訴。北檢對此表示，尊重法院判決。

(中時 )