520一場大豪雨，霧峰五福里、烏日五光里等地，竟出現嚴重淹水災情、損失慘重。（陳世宗攝）

520大豪雨引爆台中市各地抽水站是否發揮功能？市議員李天生等人30日質詢說，市府花費鉅資在大里溪水系沿岸興建5座抽水站；520一場大豪雨，霧峰五福里、烏日五光里竟還出現嚴重淹水災情、損失慘重；水利局長范世億說，當日后溪底抽水站抽水機係依照操作流程操作運轉。

李天生、張家銨說，霧峰區五福里、烏日區五光里一帶，是台中盆地地勢最低的地區，經常出現嚴重淹水災情，市府近年來在大里溪水系沿岸陸續興建五張犁、中興段、后溪底、湖日、車籠埤等五座抽水站；希望大幅降低烏日、霧峰淹水風險，有效保護民眾生命財產安全。

李天生、張家銨表示，市府花費鉅資興建5座抽水站，給大家一個美麗的願景，民眾們都認為可高枕無憂，卻仍然發生淹水災情？當天上午11時30分，霧峰五福里一帶就出現淹水情形，有人要求車籠埤抽水站展開運作，卻沒有結果，抽水站直到下午1時多才進行抽水作業，造成當地淹水災情加重。

張家銨質疑，依規定抽水站值班人員於災害應變中心成立後，即派員進駐24小時待命，確保抽水站運作無虞。張家銨質疑，這些抽水站是否依規定運作，有沒有發揮功能？要求提出檢討，訂定具體措施，有效保護民眾生命財產安全。

范世億說，當日后溪底抽水站抽水機係依照操作流程操作運轉，后溪底排水其25年重現期流量為131cms，依據當時的時雨量推估后溪底排水出口流量高達142cms；當時大里溪水位高於后溪底排水排水口高程，水無法排出，僅能依靠抽水站強制排水，維護人員於中午12點45分在內水位達到啟抽水位時，抽水機開始抽水，下午2點30分左右積水消退，下午3點左右停止抽水。

(中時 )