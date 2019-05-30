「你越黑，他越亮！」高雄市長韓國瑜近日人氣止跌回彈，雖身陷黑韓事件風暴，但市長做得好不好，市民最有感。根據最新的首長施政滿意度調查，六都中，新科市長韓國瑜以57.9％壓倒性滿意度，力壓台北市長柯文哲的40.2％，也在六都新任首長中拔得頭籌，顯見上任5個多月來，施政成效也反應在民調數字上。

這項2019年縣市長施政滿意度調查，是由《遠見雜誌》進行，六都中僅桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度5星的首長，拿下77.7％、不滿意度11.7％。而其他五都則以韓國瑜的57.9％施政滿意度最高，不滿意度為26.6％。

反觀2020總統之役，韓最有可能對上的勁敵柯P，成績不盡理想，施政滿意度從4年前的77.2％，跌落至48.4％，在6都為倒數第2，22縣市中排倒數第6，下跌幅度全台最多。柯P不滿意度為40.2％，也拿下全台22縣市首長之冠，顯示民怨最高。

從韓國瑜施政滿意度來看，市民打了不錯的分數，韓在短時間內竄起，不僅靠韓流效應，上任後出國力拚農漁產訂單、招商引資、觀光人潮回流等等，讓在地市民非常有感，雖然黑韓者繼續黑，但他全心拚市政，逐一端出牛肉，不負選民期待。

(中時 )