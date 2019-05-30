民進黨中執會昨天通過英派所提案的總統初選辦法，前行政院長賴清德今接受網路媒體專訪首度提到「功德院」一事表示，當時報導太過簡化，他的意思絕對不是這樣，最後不可收拾；當天提到平均總薪資增加是一種描述，但「我自己反省，真的沒關注到薪水低的民眾。」

賴清德今天上節目展現決心，不僅為之前的「功德說」、「功德院」爭議，坦承自己要反省，節目一開始自我介紹說，「我是為台灣要當選的賴清德」、「我要為台灣當選，我是賴清德」。

此外，被問到如何訴諸年輕及中間選民？他說，要爭取中間選民，拼經濟是最受關注議題；主持人追問，郭台銘很會拼經濟？他說，「郭台銘是賺企業、個人的錢很有經驗。」

賴清德今上午臨時接受 WinTV高嘉瑜＋黃暐瀚節目《我要當選》專訪；由於他今天一早在臉書以【萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方】為題發文表達對中執會後的心境；會後受訪表示，「初選風風雨雨已經過去」，因為初選已經確定，目前他要做的事就是爭取更多國人支持，盼未來能夠贏得初選，也能夠贏得大選，大家一起建設台灣。

對於昨天遺憾到今天的萬物皆有裂縫的說法，賴清德說，中執會通過決議等於是修改選舉辦法，但是他也認為，萬物皆有裂縫，那也是光照進來的地方，與其批判黨，倒不如大家都做光，照亮黨、照亮台灣，一起正面往前邁進，迎向燦爛未來，比回首過去詛咒風雨來得重要。

被問到柯文哲未來將被納入民調；他說，「柯文哲還在觀望，若民進黨出來選的人強、團結大，柯文哲出來機會就小」。

提到他初選這段期間飽受攻擊；賴清德說，一路走來問心無愧，希望用理念贏得大家支持，最後兩週會有一些行程，持續不斷繼續加油。

(中時 )