行政院會今天通過「陸海空軍軍官士官任職條例」與「陸海空軍軍官士官考績條例」修正草案。放寬國軍須任職1年以上才可申請育嬰留職停薪規定，改為任職6個月以上即可，約有800-1000人可受惠；另外也新增已依法收養3歲以下子女者，服役任內6個月即可申請育嬰留停。

新修正的「陸海空軍軍官士官任職條例」主要內容為第9條之1，將原申請育嬰留職停薪須任職「1年」的期間修正為「6個月」，國防部預估，約有800-1000人可受惠；修法並新增依法與收養兒童先行共同生活者,也可申請留職停薪。

對於新增收養規定，國防部軍政副部長沈一鳴表示，所謂收養兒童先行共同生活者，是指募兵制同仁在進入軍中前已依法收養3歲以下兒童，在進入軍中後只要任滿6個月就可申請育嬰留職停薪。

另外，「陸海空軍軍官士官考績條例」修正重點，則是因應「性別平等工作法」育嬰留停規定，原先在「另予考績」項目中，必需連續任職6個月，修法後改為「年度任職累計滿6個月」，即可給予考績。

至於外界關切申請育嬰留停，軍人考績會不會受影響，沈一鳴則說，應換個角度來講，修法是要保障申請育嬰留停的同仁回來還有適當的考績，原先規定沒有連續任職6月不能打考績，修法後規定1年任職累積6個月就可打考績。他表示，對於育嬰留停，國軍各級主官除應鼓勵外，只要回來6個月內表現正常，一定會給予「適當考績」，絕對不會有像民間公司有故意惡整情事。

(中時 )