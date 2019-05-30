47歲酒駕累犯陳姓男子，今年2月酒後開小貨車返家，行經大里區路口闖紅燈，撞死25歲的鄭姓女騎士及21歲彭姓男大生。台中地院30日宣判，依公共危險罪判處陳男7年徒刑，全案可上訴。彭父聽判怒罵：陳男想回家，卻害別人回不了家。

陳男當天在南投縣中寮鄉一處農舍，喝完紅酒後，凌晨3時許酒後駕駛小貨車準備返回台中住家，沿南投縣、彰化縣與台中霧峰區等道路行駛，行經大里區國光路與德芳南路口，高速蛇行闖紅燈，彭姓男騎士與鄭姓女騎士閃避不及，被撞飛路旁；陳男肇事後仍繼續行駛，直到衝撞路旁4輛轎車後才停。陳男經抽血酒測，換算呼氣酒測值達0.81毫克。

命喪車禍彭姓男大生的父親聽判，媒體採訪時，他激動地表示，尊重生命是每個駕駛人應該要有的道德態度與行為規範，法官在審理時詢問陳男「為什麼喝酒還要開車？」，陳男居然回答「想回家」，這不是很諷刺，「他想回家卻害別人回不了家」。

鄭姓死者的母親情緒激動不已，她傷心地說「我非常難過，感到傷心，講不出話來」。

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(中時 )