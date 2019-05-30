國道3號通霄路段4月16日晚發生槍擊案，廂型車車身及輪胎中了8槍，國道警方5月30日宣告偵破。（巫靜婷翻攝）

國道3號苗栗縣北上143.6公里處4月中旬發生槍擊案，國道警方今日（30日）宣告偵破，警方指出，被害人與犯罪嫌疑人疑因舊怨心生嫌隙產生報復意圖而開槍，4月下旬起將涉案的林姓男子等5名嫌疑人逮捕歸案，依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

國道槍擊事件發生4月16日晚間9時許，在台北從事房地產工作的24歲徐姓男子當晚與友人參加大甲媽祖回鑾，返程行經國道3號北上通霄路段，突遭人連續朝座車開槍，徐男幸運逃過一劫，警方隨後在徐男駕駛的黑色廂型車上發現8處彈孔，左右側車窗玻璃和右前輪均被擊破，立即成立專案小組調查。

警方以車追人釐清案情，不料事發隔天2輛涉案車輛在嘉義縣東石港被推入大海試圖滅證，車輛打撈上岸後，警方在黑色轎車內查獲1把改造手槍、17發子彈，另輛車起出西瓜刀。

國道警方指出，國道槍擊案經報請台中地檢署指揮，會同刑事局偵查第六大隊、嘉義縣警局等單位組成專案小組調查，4月下旬起，在台中地區陸續逮捕林姓嫌犯等5人，其中顏姓男子坦承開槍，並交出涉案槍枝。

專案小組蒐集、調閱相關資料，掌握特定車號及涉案人事證，日前見時機成熟，由檢方指揮從4月下旬起在台中地區陸續逮捕廿多歲的林姓男子等5名涉案嫌疑人，其中顏姓男子坦承開槍。

國道公路警察局第二公路警察大隊刑事組偵查員石義亮表示，遭槍擊的徐姓男子與涉案人疑似因舊怨心生嫌隙，4月中旬在台中1處娛樂場所相遇引發衝突，涉案人起意想教訓對方，跟蹤徐男參加遶境活動結束後，尾隨徐男車輛在國道伺機開槍尋仇，全案依殺人未遂罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪移送台中地檢署偵辦。

(中時 )