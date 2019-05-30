近期因高房價影響，總價低的小宅熱度漸高。不動產專家在臉書提出幾個小宅常見狀況，供民眾參考，像是戶數過多、採光通風不良、格局混亂、機能不全、樑柱過多等5大缺陷，最後更建議小宅不要買「預售屋」，提醒民眾別被漂亮的家配圖吸引去下訂，交屋卻發現很多地方不滿意。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊在個人臉書上表示，小宅因空間有限，在整體規劃及內部格局常見出現有5大缺陷及問題。

1.規劃戶數過多

章定煊表示，以小宅為主的建案，規劃的戶數一定偏多，容易產生同一層太多戶，電梯可能不夠使用，以及出入人口相對比較複雜。

2.單面採光通風不良

他提到，許多小宅建案邊間是留給較大坪數戶，所以常出現只有單面採光通風的房型，現在小宅又傾向多隔間規劃，有些隔間勢必會面臨沒有採光通風的情況，暗房、暗廳、廚房無法排煙、廁所無對外窗等，這些缺陷經常看得到。

3.無法區分前後

章定煊說到，小宅中硬要塞許多隔間同時要採光通風，就很難顧及「區分前後」，他表示，以一般住宅設計，客廳會置於大門處，接下來是餐廳，屬私人空間的臥房、廚房等，會置於房屋後方，但現在許多小宅一開門就是餐廳、甚至是廁所、廚房或臥室，整個前後就完全混亂，至於穿堂煞則更是司空見慣。

4.隔間機能不全與缺少

小宅為了增加隔間，導致每個隔間過小，雖然家具放得進去，但是收納空間則非常不足，章定煊提到，有些個案甚至連一些必要機能的空間直接省略，像餐廳或工作陽台。

5.樑柱變多

章定煊觀察到，自雨遮不能計價登記後，有些建案又把樑柱外露的設計改回牆面內，就可以偷室內的坪數，他表示，這樣的設計會導致室內稜角過多，對於本就空間不足的小宅來說，更是雪上加霜。

最後他建議，小宅不要買預售屋，不要被漂亮的家配圖騙去下訂，交屋後通常會很痛苦，若一定要買預售屋，建議把相關圖面交給有經驗或專業的人士幫忙檢查並提建議。

(中時電子報)