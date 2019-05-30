桃園市長鄭文燦在遠見雜誌滿意度調查蟬聯五星、六都第一， 30日表示，遠見的民調以及八大領域的評估，呈現了桃園發展的潛力，他會比以前更認真，比以前更努力。

鄭文燦表示，11月24日選舉一結束，25日就正常上班、正常上工，這半年來我的工作習慣是一樣的，還是7-11，努力的把桃園建設好，把市民照顧好。

他將這屆的任期訂了一個重要目標，就是桃園的整體轉型計畫，重大的建設、重大的政策要一個個定案、開工，列為重點，重大建設親自主持、重大投資親自督導、重大專案親自開會決定。

桃園在未來幾年當中，不只是人口成長最快，也會是都市發展最快、生活設施提升最多的一個城市，鄭文燦說，目標是希望能夠宜居、宜業，好工作、好生活、好就業、好投資，這樣的城市目標應該是可以一步步達成。

對於現在所有的縣市首長，鄭文燦認為太過著急，新任的首長一定會有市政適應期，要接地氣、也要提出願景，不要急著跟民調賽跑，應該是努力地把市政掌握好，讓每一個市政都在軌道上運轉，「覺得要依賴團隊的力量是比較重要的。」

「我剛剛當選市長的時候，民調也是從50％開始走，也是滿意度慢慢地提升」，鄭文燦說，如果城市之間能夠互相的學習，一些好的經驗往前走，台灣會變得更好。

(中時 )