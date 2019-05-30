中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣30日與美國福斯電視台女主播黎根就美中貿易戰展開舌戰，引起全球關注，更讓劉欣成為大陸網友熱搜關鍵字。而劉欣曾在大二時，代表全中國大陸大學生參加在倫敦舉辦的國際英語演講比賽並奪冠，替她贏得進入中央電視台工作的門票，這段影片也在網路上曝光。

中國國際電視台女主播劉欣曾在大二時，代表全中國大陸大學生參加在倫敦舉辦的國際英語演講比賽並奪冠。

綜合大陸媒體報導，當時就讀南京大學外國語學院英語系的劉欣，以「The Mirror and I」 （鏡子與我）敘述自己的祖母和自己兩代中國女性所經歷的完全不同的命運。

劉欣在演講時提到自己喜歡照鏡子，當她還是小女孩的時候常踮起腳尖，努力想從跟她差不多高的梳妝台的鏡子裡，看一名年輕的女性，散發著成熟光彩，對未來充滿自信。

至於為何喜歡照鏡子，劉欣說是和陪伴童年的奶奶有關。有一次，劉欣無意間聽到奶奶低聲說著「女人是隱形」的，讓她感到不解，並多次再看看鏡子中是否能看到自己，但直到她成為一名年輕的女性後才明白，這種隱形不是物理形式的，奶奶一復一日照顧家庭、丈夫與家中數十個孩子，但關於家中事務沒人問過她，甚至連劉欣爺爺過世後，還要聽從一家之主，也就是她叔叔的話，「經過數十年來艱辛，她盡到身為女兒、妻子與母親的職責，但做為一個人，奶奶很少被注意到」。

劉欣接著說，她的生活與奶奶截然不同，在家中她和家人一起做決定，在學校主持各種各樣的活動，和其他男生、女生沒有什麼不同，還可以決定自己的未來，例如在高中畢業時可選擇未來要念哪所名校，大學有不同科系讓她選擇，更可以選擇自己畢業後要繼續念書或就業，但未來是否會變得有名或富有都不重要，「我會珍惜機會幫助其他女性，幫助她們成為社會成員，讓她們在歷史之鏡中是可見的」。

劉欣在演講時強調，她將珍惜有所選擇的權利，這是成千上萬中國女性幾十年艱苦奮鬥的結果。然而，社會仍存在著「男性比女性優越」的錯誤想法，在保持勇氣去競爭直到獲得肯定的同時，大家希望我們是安靜、忠誠、服從的，「這和希望我們是好妻子、好母親並沒有什麼區別」。

劉欣最後說，奶奶的故事，映照出千千萬萬中國女性乃至世界女性的人生，但她們很多人仍過著我奶奶的生活，還沒有人意識到她們的價值。劉欣強調，像她這樣的年輕女性有責任努力學習工作，這樣她們可以看到彼此，我們將會在社會的鏡中被看到，這是我的夢想，但除非每個人都意識到「女人撐起半天邊─女性可以為社會做出貢獻，且有權利這麼做」，這個夢想不會實現。

雖然劉欣2017年接受陸媒採訪時表示，現在自己看來，這些故事多少有些「老套」，但卻出乎意料的打動了台下的西方評審，「畢竟來自中國的女大學生，確實在他們面前談論中國女性話題，在當時還是第一次」，在27國中的37位選手中脫穎而出奪冠，引起時任中央電視臺台長楊偉光注意並事後主動詢問她是否有意願來央視工作，這場演講也替劉欣贏得進入央視工作的門票。

(中時電子報)