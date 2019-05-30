監察院日前對公平會與高通公司達成和解一案提出糾正，立法院今（30）日邀請公平會對此進行專案報告。立委怒批，除了台灣，高通也和歐盟、美、韓等國打官司，但其他國家都尚在訴訟階段，公平會卻急於和解，「用和解換投資」，根本是「喪權辱國」。

立法院經濟委員會今日邀請公平會主委黃美瑛就高通和解案進行專案報告，並備質詢。立委徐永明表示，監察院報告說公平會是「以罰鍰換投資」，公平會又不公開和解結論，使得外界對未來高通的投資內容如何規範都有疑慮。

徐永明指出，高通從2017年開始至今仍在與美國打官司，被歐盟判罰358億元也還在訴訟，韓國罰278億，訴訟從2016年開始至今也尚未判決，大陸判罰204億元，高通也還沒上訴，但公平會卻這麼快和解，「以和解換投資」，他質疑公平會決議和解是否曾審酌其他國家訴訟狀況？

黃美瑛表示，因各國司法、行政體系差異大，台灣行政機關做出處分，當事人若有意見要上訴，便需依《行政訴訟法》上訴，但像美國就沒有行政訴訟法，這是台灣與其他國家不一樣的地方；她並說，和解結論除了產業機密以外的內容都已揭露，公開在網路上。

但徐永明直言，公平會234億罰鍰拿到27億就喊停，應該衡諸各國處理狀況，做公共利益最大判斷，現在這樣處理讓人覺得是「喪權辱國」。

立委陳超明也表示，中美貿易戰已變科技戰，顯示出5G的重要性，但公平會一面倒的和解，維護了美國的權益，卻忽視台灣業者權利，增強了高通的實力，卻打擊到台灣的聯發科，根本是為虎作倀。

立委周陳秀霞則質疑，公平會當初經委員會決議和解，卻拒絕將委員會會議錄音檔提供監察院，是否有不可告人之事？對此，黃美瑛表示，錄音檔是記錄會議過程，為維護合議制獨立機關核心價值，讓委員在會議中能各抒己見、獨立判斷，故不提供。

(中時 )