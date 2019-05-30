因應台商回流及國際大廠紛紛在台灣設置研發中心，教育部今天提出一個為期11年、總經費40億元的「精進資通訊人才培育策略」，平均每年增加培育約7500個資訊通訊方面人才，到2030年共增加8.3萬人，以因應業界所需。

政府推動「5＋2」創新產業，加上台商回流，行政院科技會報辦公室推估我國產業數位轉型需求人才，針對具備跨領域和資通訊數位能力的高階人才，到2030年將有約8.3萬的人才缺口。

為補足這個缺口，教育部提出「精進資通訊人才培育策略」，今天並到行政院院會進行專案報告獲得通過，在未來11年間，逐年擴增大學培育資通訊數位人才的質與量，以支持我國產業數位轉型所需的人才。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣說，這項計畫經費方面則分3期編列，第一期是2020年2022年3年共11億元、第二期是2023年到2016年4年共15億元、第三期是2027年到2030年4年共14億元，11年總經費是40億元。

在「量」方面，平均每年增加培育資通訊數位人才約7500人，由三個途徑實施：一、109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10％；二、透過跨領域微學程或新型態數位人才培育模式，養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技的能力；三、針對已畢業的學生和已經在職的人，透過開放式大學多元培育模式，建立資通訊數位科技的第二專長。

郭伯臣舉109學年為例，將新增培育9050個人才，其中3550人由大學系所外加招生名額來達成，包括資通訊系所增加招3100人、AI及資安系所多招450人；至於跨領域培育則達5500人，包括4500個非資通系所的在校生同時修習資通訊課程，及1000個畢業生或在職者，再回到大學進修資通訊第二專長。

面對這麼大量的資通訊人才需求，大專院校有能力培養嗎？郭伯臣說，國內資通訊系所有1177個，每年只要多招3個學生，就可以多培育3000多名這方面人才，達成預設目標。

在「質」方面，教育部將搭配適當的學習成效檢核機制，如學生專案開發學習歷程的建立、APCS程式設計能力的檢測、及iPAS就業職能的認證等機制，檢核所培育學生的資通訊數位能力。

(中時 )