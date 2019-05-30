縣長徐榛蔚首度在縣議會定期大會面對議員質詢，態度從容沈穩。（范振和攝）

縣長徐榛蔚關心各行各業，更關心幼童學習環境。（范振和攝）

2019《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查出爐，花蓮縣長徐榛蔚榮獲5星縣長榮銜，連同5星9連霸前縣長傅（請造字●左山右昆）萁，不間斷的10連霸政績，創下地方自治史上新紀綠。

此次《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，六位5星縣市長是，鄭文燦、林智堅、林明溱、潘孟安、徐榛蔚、劉增應，其中，徐榛蔚剛上任就拿下5星級榮耀，相當難得。

花蓮新縣長徐榛蔚接續前縣長傅●萁的政績，成為5星俱樂部中唯一的新人及女性，不滿意度只有8.8％，也是今年最低負評。她一上任就馬不停蹄地全縣走透透，深入基層探求民隱、關心民瘼，完全沒有所的當選蜜月期。

對於施政滿意度6位5星得主中只有徐榛蔚是新任，她表示，得感謝5星級縣府團隊群策群力，也感恩33萬多鄉親給她服務的機會，肯定執政的成效，她會繼續盡心盡力，做好每一天每一刻，與鄉親共同打「幸福花蓮．花園城市」，讓每個人在花蓮這塊淨土上快樂生活。

大家對前縣長傅●萁霸氣導風格，記憶猶新，也因為有所堅持，才能在教育、環保、治安、交通、消防、醫療衛生、觀光休閒、產經等多方面，處處展現亮點，他能在政敵寰伺、抹黑謾罵中，任內年年勇奪5星縣長榮銜，是全台唯一的9連霸縣長，實屬難能可貴。

而他太太徐榛蔚在去年縣長選舉，得票率破七成，一舉拿下12萬1297票，樹立難以突破的「花蓮障礙」，這也是花蓮縣長選舉以來最高得票，選戰期間少了傅●萁操盤，縣府資源被斬斷，照樣表現耀眼。

上任後，以溫柔的堅持領導風格，讓縣府團隊耳目一新，1天當2天用，光是走路參加各項活動的快速度，都讓人跟得吃不消，她始終一臉笑意，不分族群、老弱婦孺、各行各業，她都處處關心，被稱為「花蓮幸福大天使」。

花蓮向以觀光大縣自居，觀光主軸下，緊扣治安、教育、環保、藝文、農業、交通、運動休閒等諸多環節，她都能縱橫串連，將前朝政績無縫接軌，讓好山好水的花蓮融入真善美因子，變得更加繽紛美麗。

徐榛蔚此次榮獲5星縣長榮銜，是唯一上榜的新任縣長，她的努力讓台灣看見花蓮，也逐讓世界看見花蓮，如何營造城市美學、行銷國際觀光、促成青年返鄉就業、健全長照服務，深耕原民部落等，她正傾全力引領縣府團隊建構花蓮成為健康、活力、幸福的生活樂園。

(中時 )