非法旅宿猖獗，每年市場產值約達300億元，不僅與合法業者搶食客源，對消費者而言也缺乏保障，為此桃園市府首開先例，5月起與旅館公會合作，由合法業者自行入住非法旅宿，蒐證後再提報給市府取締，不只順利解決市府人力不足課題，合法業者也可「自救」，達到雙贏局面。此外，配合觀光局政策，民眾若檢舉非法日租，最低可得1.5萬元的檢舉獎金。

交通部觀光局去年底公布「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，若檢舉非法日租套房，檢舉人可獲得裁罰金額15％的檢舉獎金，依照目前裁罰額度的10萬到50萬元試算，檢舉人可得1.5萬到7.5萬元獎金，每年最多可檢舉20次、領30萬元。

但由於該辦法是年底公布，許多縣市政府來不及編列歲出，導致檢舉人無獎金可拿，唯有桃園市府有特別編列。桃園市旅館公會理事長陳盈瑞表示，觀光局原先訂定檢舉獎金為600元，公會於去年4月向桃園市長鄭文燦要求加碼，鄭文燦也允諾加倍發放至1200元，因此正好有編列預算，在觀光局年底公布辦法後，才能立刻配合。

陳盈瑞說，發放獎金後檢舉案件數有成長，而桃園市府也從5月開始與旅館公會合作，委託公會動員合法業者，由合法業者入住附近區域內的非法旅宿，取證後提報市府進行後續裁罰，不只順利解決市府稽查人力不足問題，合法業者也能自救，且由於可以顧好與自己切身相關的權益，合法業者都很樂意配合。

觀光局表示，的確有部分縣市去年沒有編列檢舉獎金的歲出科目，因此今年發不出獎金，但由於檢舉獎金是收到獎金後才需往外提撥，不需特別編列預算，據了解各縣市今年都有編此歲出，明年就可順利發放檢舉獎金。

(中時 )