中國大陸稀土

隨著中美貿易戰升溫，陸方威脅美國，可能禁售攸關生產尖端武器的稀土。長久以來，美國有許多產品，包括軍方的導彈驅逐艦，甚至F-35隱形戰機在內，都要靠進口的中國稀土才能製造。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，以F-35「閃電」 （Lightning） II戰機為例，打造1架需要920磅（近420公斤）稀土，而其他武器系統也需要它們才能生產。

然而，陸官媒《人民日報》29日警告美國，別低估中方維護自身發展權益的能力，「稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器？答案並不玄奧」，並要華府認清現實，別說北京沒有事先警告。

中國是世界最大的稀土生產國，也是最大的稀土材料供應國，在打造防衛系統上佔有重要地位。例如，建美國海軍的維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦需要9,200磅（近4,200公斤）稀土，而打造阿利伯克級（Arleigh Burke Class）導彈驅逐艦則需要5,200磅（近2,400公斤）。

而據路透報導，如雷神（Raytheon）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等國防承包商會利用稀土金屬來打造飛彈，還有其他軍事平台使用的尖端導引系統與

感測器。

(中時電子報)