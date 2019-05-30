交通部觀光局3月底預告修正《發展觀光條例》，針對非法旅宿業者，將裁罰上限由現行50萬提高4倍至200萬元。學者指出，每年有超過千萬人次入住非法日租，觀光客約佔4成，觀光局補助地方政府查緝違法的經費卻逐年下降，自600萬降至150萬元，依照現行查處速度，非法業者做40年才會被抓，若要抓完北市非法旅宿恐要耗時70年。

觀光局表示，修法預告期已滿，近日將整理相關意見後，6月送交交通部，預計可在立法院下個會期送審。屆時非法旅宿業者可重罰200萬元。且網路平台業者若供其刊登廣告也得罰，可處6萬至200萬元罰鍰。以知名旅宿平台Airbnb為例，若該平台提供給非法業者播送，就會受罰。

然而，只是提高裁罰額度，卻沒有加強取締非法也沒有作用，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光局若可補助檢舉獎金，會比補助春遊更有效果，目前日租套房約有2萬房源，每年入住超過1000萬人次旅客，依照現行速度，每年只能查處約500家，等於非法業者做約40年才會被抓到。

黃正聰表示，觀光局補助地方政府執行違法旅宿管理的費用，自每年600萬、300萬、160萬逐年下降至150萬，對地方政府而言恐是雪上加霜。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽指出，台北市非法日租數量最多，雖然查緝力道已是最大，仍跟不上非法家數，依照目前速度，若要抓完北市非法旅宿，恐怕要花費70年，他也呼籲觀光局應將春遊補助的經費，撥來查緝非法。

不具名的旅行業者表示，許多地方政府是明知該為而不為，如南投清境農場附近有許多家非法旅宿，但地方政府若硬是查處，恐怕只會流失選票，甚至還曾有業者以肉身阻擋怪手，直說「沒人敢碰這個馬蜂窩」。

(中時 )