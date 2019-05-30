宏福掏空案台北市議員陳政忠遭台北地院重判20年，但經逾17年的訴訟過程，高院更三審認定，沒有證據證明陳男是宏福建設的負責人，縱然宏福建設涉犯有價證券的詐欺行為等，也不能證明陳男有指示及參與或主導，逆轉改判他無罪。可上訴。

同案被告前宏福建設經理人盧寶琴，北院將她判刑6年，更三審認定她確有操縱股價，但考量本案爭訟時間逾8年、符合速審法減刑條件，且她炒股並無犯罪所得，將盧女改判刑3年。

(中時 )