纏訟17年宏福掏空案 陳政忠逆轉判無罪 13:162019/05/30 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歷經逾17年纏訟的宏福掏空案 陳政忠逆轉判無罪。（取自陳政忠臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宏福掏空案台北市議員陳政忠遭台北地院重判20年，但經逾17年的訴訟過程，高院更三審認定，沒有證據證明陳男是宏福建設的負責人，縱然宏福建設涉犯有價證券的詐欺行為等，也不能證明陳男有指示及參與或主導，逆轉改判他無罪。可上訴。 同案被告前宏福建設經理人盧寶琴，北院將她判刑6年，更三審認定她確有操縱股價，但考量本案爭訟時間逾8年、符合速審法減刑條件，且她炒股並無犯罪所得，將盧女改判刑3年。 (中時 ) #宏福 #宏福建設 #建設 #陳政忠 #掏空案 也許您會感興趣 推薦閱讀 達麗建設總銷50億元的「達麗居山」一期熱銷95％封盤 13:172019/05/27 財經 駁「逢龍必反」盧秀燕：做應該做的事 15:112019/05/27 政治 又封殺？ 傳韓2大電信商踢走華為 15:302019/05/27 財經 大陸建設將尋找更大型土地 包括娛樂、辦公、全齡住宅的複合開發計劃 16:112019/05/27 財經 《營建股》大陸建設今年推案金額約200億元 17:052019/05/27 財經 京懋建設 三度獲英國IPA建築獎 19:082019/05/27 財經 不法獲利13億 大同董座林蔚山判8年定讞要坐牢 17:142019/05/29 社會 貿協領軍前進中東歐 開發通訊基礎建設市場 04:092019/05/30 焦點新聞 4年只種25萬樹 市府急起直追 04:102019/05/30 地方新聞 市議員批大甲火車站天橋停工數月 建設局：安全考量 10:352019/05/30 生活 社會熱門新聞 獨家》陸航飛官色慾薰心 邀女下屬聊天強揉胸 - 社會 KTV醉客不滿被「請出去」 秒變鐮刀惡煞砍傷1男1女 - 社會 - 中時 謝長廷是蘇啟誠案幕後黑手？李明賢：不澄清就下台！ - 社會 李明賢：誹謗蘇啟誠的黑手抓到了 - 社會 - 中時 正義贏了！勇警張景義斃悍賊 高院判無罪定讞 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。