詹惟中大聊鬼月扮鍾馗遇神祕女子。（圖／中天提供）

出道10多年的陳翊萱過去常主持外景節目，最近她上《麻辣天后傳》分享上通告做過的犧牲，她透露有次體驗飛行傘，手拿小攝影機拍攝空景，她興奮地東拍西拍，但沒隔多久突然一陣反胃，「我跟教練說想吐，教練叫我往旁邊吐，不要往正面吐。」她硬撐一陣，還是忍不住撇頭「瀑布式嘔吐」，嘔吐物在空中滿天飛，令她印象深刻。

《麻辣天后傳》明(5/31)晚間11點播出主題「藝人為了上通告賺錢 背後竟然犧牲這麼大」，陳翊萱更分享，有次出外景拍攝賽車特技，特技員現場示範在賽車飄移的狀態中開門下車，心血來潮邀她體驗，沒想到正式開始後，還沒有感受到車子開始飄移，教練突然喊說「現在！」她趕快解開安全帶開車門，「因為1、2秒的時機點已經過了，我就滾出車外，翻滾了好幾圈」，製作單位見狀跑來檢查傷勢，發現她腳背皮整片被削掉，陳翊萱說：「我看還好，應該只是小擦傷，講完血就開始滲出來！」

詹惟中說，有年鬼月，他扮成鍾馗到龍山寺錄影，製作單位準備6顆用保麗龍包成的重物，再讓詹惟中用桃木劍打掉飛來的重物。他回憶錄影前穿著鍾馗的衣服到超商買東西，和一名女路人擦身而過，兩人四目相對，「她右眼是瞎的，左眼是正常的」，後來正式錄影，突然天外飛來第7顆重物，打中他的額頭，「我立刻倒在地上，張開眼一陣黑，整個眼白冒血絲，去醫院急診，差一點點就瞎掉了！」此時他想起那位神秘女子，心裡升起一股怪異感，雖然經歷慘痛，但詹惟中浮誇的表現方式逗得全場笑翻。

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(中時電子報)