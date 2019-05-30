總統蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

為推展國際觀光，日前總統蔡英文親自錄製宣傳影片，將首開全球先例，開放觀光客「來去總統府住一晚」！此舉不僅引各界議論，就連觀光業者也質疑違法。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉更直言：「是誰幫蔡阿姨想出阿凸阿觀光客夜宿總統府的點子？我真的笑到不行！那些說這個點子很讚的人到底有沒有進去過總統府？」

胡幼偉在臉書發言，劈頭寫道：「是誰幫蔡阿姨想出阿凸阿觀光客夜宿總統府的點子？我真的笑到不行！那些說這個點子很讚的人到底有沒有進去過總統府？我去過好幾次，跟各位報告：那裡面，陰陰森森的，在裡面過夜，嚇死人啊！」

胡幼偉進一步補充：「不過，總統府裡面有沒有可以住人的套房，我就不知了。但是，晚上，在裡面，沒有三溫暖、沒有游泳池、沒有健身房、沒有酒吧，晚上，在裡面，要幹嘛呢？睡不著嗎？還不能四處亂逛喔？裡面幾步就有一位憲兵站崗，很嚴肅的啊！」

此外，胡幼偉更表示，消息指出本觀光計畫將採「限額入住」，並且「會挑選最適合的觀光客」，但這恐怕會得罪人，因為光所謂「最適合的人」就難以界定。「是英國人比較適合？還是美國人比較適合？還是叩尼幾挖比較適合呢？」

不僅如此，胡幼偉也提醒：「更麻煩的是，總統府裡所有憲兵都要先接受世界各國語言密集訓練三個月才行。不然，阿凸阿觀光客在裡面找廁所迷路了，要怎麼跟憲兵溝通呢？最起碼，裡面的所有憲兵都要會講英語、法語、日語、韓語、德語、俄語、西班牙語、意大利語、滿語、蒙語、藏語、印尼語、越南語才行啊！這種事前準備工作一定要嚴格要求，事關國家顏面，不能鬆懈啊！總統府耶！」

(中時電子報)