吳嫌砍傷2人後，還持刀追入包廂區，持續在走道區叫囂，地上滿是傷者血跡。（王文吉翻攝）

吳嫌遭警方移送地檢署，聲押獲准，另共犯以5萬元交保。（王文吉翻攝）

KTV醉客不滿被「請出去」 秒變鐮刀惡煞砍傷1男1女 (影/王文吉翻攝)

台中市東勢區一家KTV28日晚間發生醉客砍人事件，1名男子喝醉酒後，持長鐮刀砍傷老闆娘及員工，2人血流如注，送東勢農民醫院急救，因傷勢嚴重，轉送中國附醫治療。吳嫌在KTV內行凶後逃逸，警方事發後在200公尺外街道逮捕的吳嫌，依公共危險及殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，行凶男子為46歲吳姓男子，28日晚間他與友人到KTV歡唱飲酒，疑因喝醉酒，不斷在店內叫囂，遭老闆娘「請出去」。吳男心生不滿，離開10分鐘後，持長鐮刀折返，闖進店內，亂刀砍傷蘆姓老闆娘及賴姓員工。

根據店家監視器畫面顯示，吳男在晚間9點21分持長鐮刀闖入KTV，先朝櫃台的蘆姓老闆娘及賴姓員工狠揮多刀，頓時四處尖叫聲四起，現場一陣驚慌，2名男子見苗頭不對，奪門而出。

蘆姓老闆娘背部遭砍傷後，痛得向後倒臥沙發，吳嫌殺紅了眼，又再追補2刀，賴姓員工左手腕刀傷血流如注，趁亂衝出門外求救。蘆姓老闆娘負傷，連跑帶爬，逃到包廂區，嫌犯一路持刀追砍，店內客人及伴唱小姐嚇得全躲進包廂反鎖。

警方指出，吳男犯案後，還砸毀櫃台內，最後被友人架離，躲進停車場，隨後開車逃逸。員警獲報後趕赴現場，與員工在200公尺外攔下，但吳嫌堅持不下車，員警立即擊破車窗，朝車內噴灑辣椒水，隨後將他強拉下車壓制。

吳嫌酒測值高達0.48，警方連夜偵訊後，依依殺人未遂罪、毀損、公共危險等罪嫌移送，聲押獲准，另共犯以5萬元交保。至於受傷的47歲蘆姓老闆娘身上多處刀傷，經轉送中國附醫後，傷勢穩定，59歲賴姓員工左手韌帶及肌腱，將安排手術縫合。

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(中時 )