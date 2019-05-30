綠色和平的評比結果，台積電居首。（圖／綠色和平提供）

環保團體綠色和平今（30）日發布2019年台灣綠色電子製造企業評比，針對國內十大電子製造商在減碳與綠能使用的表現來評分，發現整體表現差強人意，而台積電排名最佳，和碩、廣達、鴻海三家較差。綠色和平希望這些用電大戶多使用再生能源，才能達到減碳目的，光靠節能並不夠。

綠色和平能源專案經理李之安表示，十大電子製造商包括鴻海、和碩、台積電、廣達、仁寶、緯創、英業達、友達、群創、日月光，評比方法是以資訊公開、企業承諾、實際成效、倡議行動四項指標，檢視它們在「溫室氣體管理」與「再生能源使用」的表現。

李之安說，資訊公開方面，企業在整體溫室氣體排放資訊的透明度都不錯，但未能充分揭露再生能源的用量與取得方式。應直接購買當地的再生能源、公布使用方式，才具有真正的環境效益。

企業承諾部分，日月光將在2025年使用27％再生能源，台積電位於南科的三奈米廠將使用20％綠能，其他企業則未提出類似目標，更無企業敢承諾未來使用100％再生能源。反觀國際上，如Apple、HP、Google等都已承諾使用100％再生能源。

李之安說，國內企業轉用綠能的腳步緩慢，以致減碳成效不彰。雖然大多數企業都採取節能措施，但因產能增加，碳排量不減反增。這10家公司使用再生能源的比例都很低，有7家的綠能比例更低於5％，使用比例最高的仁寶亦僅11.9％。

為何會針對電子製造業做評估？李之安說，2017年電子科技業占全球用電量12％，且每年持續增加7％。國內這十家企業2016年的碳排放量相當於全台8.5％，若不積極轉用再生能源，將增加台灣的減碳壓力。

此外，因應國際減碳需求，許多國際大廠紛紛承諾能源轉型，使用100％再生能源，未來也很可能成為國際供應鏈之間的重要競爭優勢。綠色和平認為，台灣電子製造業在全球舉足輕重，想要維持地位就應盡量使用再生能源，少用化石燃料產生的電力。

(中時 )