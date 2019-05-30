國民黨團總召江啟臣日前宣布不競選連任總召職務，黨內則有青壯派立委林為洲及財經背景的不分區立委曾銘宗登記爭取；而經過江啟臣協調，林為洲昨決定禮讓，今日在黨團選舉會議中，也由在場委員一致鼓掌通過，由曾銘宗接任總召職務。

林為洲致詞表示，登記參選總召，想法是希望中生代委員能繼續承擔，讓黨團自主、好不容易建立起來的不記名投票制度能確立，既使自己選不上，參與也很有意義；另外，也是希望最後一會期能承擔一些工作，如今執政黨面對選舉劣勢，更可能推出很多掠奪式修法及預算編列，就像中選會人事案，執意要讓無法獨立行使職權的主委上任，「最後一會期也許更辛苦，因此要承擔！」

他接著笑說，後來經過中選會大戰，發現曾銘宗體力比我好、更能戰，也不輸新生代，再經過江啟臣居中協調，思考曾銘宗各方面條件好，也應該能做得更好，因此主動提出禮讓，盼大家能更團結，把2020選得更好，「國民黨立院黨團絕對是國民黨核心戰力，大家一同承擔責任、努力團結！」

曾銘宗則感謝林為洲謙讓，並表示面臨大選，相信民進黨主軸一定是拼政治、操作統獨騙選票，國民黨方面則有兩大主軸很重要，首先是「國家安全」，必須保有中華民國自由法治精神，再來是「拚經濟」、年底選舉打經濟牌。

他進一步說，這部分已構思很久，除了經貿特區已由經濟委員會審查，自己還完成了三大條例，分別為《提高薪資執行特別條例》、《服務業轉型飛耀執行條例》、《青年創意創業創富執行條例》，將在適當時機提出，大家一同努力。

主持會議的黨副主席兼秘書長曾永權則代表黨中央感謝黨團這段時間奮力一搏，並在全場鼓掌通過後，宣布由曾銘宗出任總召職務。

(中時 )