秀水、武鹿聯合里民活動中心啟用，議長張清照、副議長顏莉敏等出席。（陳淑娥翻攝）

台中市清水區秀水、武鹿2里因無合法的活動中心，議長張清照向市府爭取土地及2000萬元經費，興建聯合里民活動中心，30日終於落成啟用，未來將提供關懷據點、樂齡教學、老人共餐等服務。

秀水、武鹿聯合里民活動中心上午開幕啟用，由張清照、副議長顏莉敏及民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生等共同揭牌。

張清照表示，秀水、武鹿2里人口約萬人，卻苦無安全合法的活動中心，他在副議長任內爭取了土地和經費，這些得來不易，今天聯合里活動中心終於啟用，是地方的福音。

秀水里長陳月娟說，原本秀水里活動中心蓋在水溝上，為暫時性的場地，921大地震受損曾進行修復，很開心擁有一座合法又安全的活動中心。

吳世瑋說，全市共有625個里，目前僅130多個活動中心，因土地及經費問題，要建設一座真的很不容易，特別感謝議長張清照爭取推動，才有這個美侖美奐的活動中心。

聯合里民活動中心總樓地板面積750平方公尺，還有大片的綠地空間，作為運動休閒、聚會交流、社區聯誼或教學活動等多元使用，適合各種年齡層，結合關懷據點、老人共餐、樂齡教學，打造樂活小鎮。

(中時 )