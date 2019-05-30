軍方近來頻傳因男女關係引發的重大軍紀事件。昨〈29〉日天本報獨家批露海軍飛彈巡防艦長涉嫌酒後性侵女下屬事件，未料今天陸軍也傳出，在4月份有一名中校飛官在營區內對女下屬強行揉胸猥褻的離譜性騷擾事件。

據了解，陸軍航特部一名中校飛官，邀約一名女下屬在營區內聊天時，竟然一時色慾薰心，搭著女下屬的肩膀用手不斷搓揉胸部，嚇得女下屬逃離現場，但該名中校仍食髓知味，事後又連續遭騷擾女方一個月，造成女方精神受創而向長官告發，陸軍目前已將涉案飛官調職調地進行調查，同時對女方進行心理輔導。

知情人士指出，航空特戰指揮部一名中校飛官，平日與單位內女性官兵相處良好，經常會與下屬聊天談心，但今年4月初某個晚間，該名飛官在營區內利用通訊軟體邀約一名女下屬聊天，女方心想在營內公開場所，因此不疑有他赴約。

未料雙方聊得興起時，該名中校飛官竟一時色慾薰心，竟不顧分際，也不迴避身處營區內隨時都會被人發現的風險，突然就搭上女方的肩膀，並用手不斷的搓揉女方胸部。

該名女下屬當場嚇得不知所措，立刻逃離現場，卻礙於男方是長官身分因此一直隱忍。但該名中校飛官不但沒有道歉，事後連續一個月內，還頻頻傳簡訊給女方傳訊噓寒問暖，但女方極度恐懼，都不敢讀取訊息。

但女方到了5月份已被簡訊騷擾得無法入眠，無法隱忍下私下告知飛官此舉已嚴重影響其日常生活，同時痛罵他作出不軌的舉動，飛官這時才私下承認自己舉動失當。

不過女方並未接受道歉，反而鼓起勇氣向上級長官舉發該名飛官的離譜行徑。陸航特部接獲投訴後，先將飛官調離單位，同時請心輔官對女方進行心理輔導，同時展開內部調察，送交性別評議委員會。

陸軍航特部表示，確實有發生此事，在接獲女方投訴後，立即啟動調查程序，由監察單位調查，同時也召開性評會，並請當事人雙方進行說明並，6月會再召開第二次會議，事後將做出評議。目前該名飛官已遭調職，與女方隔離管制。若成案後將會將該名中校飛官依法送辦。

(中時電子報)