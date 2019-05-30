為加速資通訊人才培育，滿足學生跨域學習及產業數位轉型需求，行政院會上午通過教育部「精進資通訊人才培育策略」，將採3途徑，連續11年每年平均增加約7500名跨域及資通訊高階人才培育，補足到2030年時，所需的8.3萬資通訊人才需求缺口。

配合5＋2產業創新及台商回流需求，行政院科技會報辦公室推估到2030年時，將有約8.3萬的資通訊人才缺口。教育部在「精進資通訊數位人才培育策略」報告指出，在未來11年間，將逐年擴增大學培育資通訊數位人才的量與質，以支持產業數位轉型所需人才。

教育部表示，在提升人才培育「量」的方面，平均每年增加培育資通訊數位人才約7500人，將透過3個途徑實施。包括109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10％；透過跨領域微學程或新型態數位人才培育模式，養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技的能力；針對已畢業的學生和已經在職的人，透過開放式大學多元培育模式，建立資通訊數位科技的第二專長。

教育部以106學年學生估算，未來11年間第1年可培育9050人，但少子化因素，人數逐年下降，從109學年至119學年平均每年可增加培育通訊人才約7500人。

教育部次長范巽綠說，未來資通訊人才缺口約8.3萬人，因為未來10年間現有資通訊人口及製造業技術人力在60歲以上者退休比例很高，所以現有的資通訊相關的大學跟研究所培養的高階人才要外加10％的人力培養，另外還要培養跨領域相關人才，所以資通訊本科涵蓋資訊、通訊、電機、電子等；泛資通科系則涵蓋化工、製程、電力、能源等。至於再跨領域部分，包括數學、會計、文創、文學等人才，也可以進到這個方案。

(中時 )