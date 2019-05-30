YouTuber滴妹鄰家女孩的形象，深受不少網友喜愛，曾拿下性幻想的YouTuber對象第二名，但過去穿著保守的她，最近拿下眼鏡、穿上短裙，露出細白美腿，且拍照角度直逼大腿根部，透漏今天是她的「女團出道日」，讓網友們看了好害羞「快走光啦」、「這不行了，太正了」。
滴妹昨天在instagram上PO出兩張照片，慶祝哥哥阿滴被鎖的IG帳號，終於順利找回來了，還說「今天是女團出道日，這濾鏡我覺得可以，太多照片了今天，可以慢慢洗版發完嗎？」但讓網友目不轉睛的是，滴妹摘下她的招牌眼鏡，穿上粉紅短裙、深V形狀T恤，照片角度還從腳往上拍，裙底下的臀部大解放，與平時的她反差極大。
對此，網友們紛紛留言，「滴妹可以原地嫁我嗎 好可愛啊啊」、「妳不要這麼辣好嗎」、「這角度很...」、「裙子的部分哥哥已經火大了」、「沒眼鏡，我認不出來呀～」。
(中時電子報)
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