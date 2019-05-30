美國準備聯合日本發展5G網絡建設？美國駐日大使海格提（William Hagerty）與共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）30日聯名投書日媒產經新聞，呼籲美日應攜手發展5G建設架構，以對抗外國勢力對國安及經濟造成的威脅。

日媒產經新聞今日在頭版刊出海格提與布萊克本的聯名投書，內文對日本讚譽有加，疾呼美國與日本應在5G建設上聯手，但同時對北京的砲火也相當猛烈。

文章從雙方的價值觀出發，認為美日在維護人權、言論自由、媒體自立、公平選舉等價值上有一致立場，雙方能奠基於同樣的價值觀來發展5G網絡，進一步讓思想與言論能夠跨越國界、州界自由流通；相反的，「大陸政體卻嚴格監控人民發表異議與批評。」

其次，文章指出隨著全球建設5G，美日兩國對建設安全供應鏈有共同需求，能依此建立長期合作關係，「我們在保護通訊網絡免於遭外國潛在干擾、操弄或是間諜行為上有共同利益」，內文指日本政府已發布政策，防堵可能對國家安全造成威脅的通訊設備，也點出華為及其他中國大陸企業已經遭到美國封殺的事情，並且提及美商務部近期已公布貿易黑名單，禁止美國企業販售科技給「不受信任、可能遭外國政府控制的供應商」，對此，文章讚許日本在維護5G網絡安全上所做出的努力。

文末，海格提與布萊克本更直白點出美日聯手能夠保護兩國公民及企業不受中國大陸「不公平及有害的經濟行為」影響。內文一方面讚許日本加入美國及歐盟陣營，譴責這些不公平行為，另一方面也對北京放話，「除非中國大陸終結扭曲市場的行為，否則雙方無法享受真正的合作。」

文章最後段再對日本溫情喊話：「讓我們運用獨特的美日關係來建立一套能夠保護我們公民、公司及市場的標準。」

(中時電子報)