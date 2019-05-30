男星張洛偍自上月底接受本報專訪後，突然消失一個月，昨（29）日他自曝在五月初他突然頭暈無法走路站立，檢查發現竟是罹患腦膜炎，但剛發病時去急診了兩次，都被離譜的急診醫生說沒事打發離開，直到掛了門診醫生才驚覺有異，立刻住院檢查治療。
張洛偍在社群網站上表示，月初突然生病感到頭暈，甚至無法走路站立，家人去醫院借了輪椅送他去急診，沒想到第一次去醫生例行檢查吊了點滴、抽血、照X光後就說沒事，開藥要他們回家休息就好。隔天卻更嚴重，還發高燒、嘔吐，家人只好又帶他去急診，沒想到醫生卻跟他們說「你們不是昨天來過了？」昂貴的急診費用卻遇上敷衍的急診醫師，隨後又打發他們回家。
到第三天情況沒有好轉，張洛偍的家人趕緊帶他掛耳鼻喉科門診，醫生一看就發現不對勁，馬上要他住院檢查，後來確定是感染腦膜炎，住院了10幾天還因此暴瘦7公斤，他也因這場重病深刻感受到健康的重要，目前出院一個多禮拜的他持續休息，希望能盡快恢復健康的身體，接到好的工作。
(中時電子報)
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