立法院本會期最後的院會將處理《刑法》修正案，國民黨團今批評政院版的修法內容，有修跟沒修一樣，根本是打假球，行政院長蘇貞昌嚴懲酒駕的承諾跳票，令人遺憾，「酒駕零容忍」淪為口號，呼籲執政黨廣納民意，回應民間提高酒駕釀禍刑度的要求。

國民黨團總召江啟臣表示，蘇貞昌在今年2月曾經說過，「酒駕致人於死，等同於殺人」，法務部蔡清祥也曾表達「酒駕致死將從殺人罪方向修法」。但2個月之後，行政院提出酒駕修法版本，初犯刑度完全沒有改變，第一次酒駕致死處3年以上10年以下有期徒刑，5年內再犯才會加重刑度到無期徒刑；至於死刑，必須要確定有「故意殺人」的意圖，才能以死刑來論，因此遭到外界批評，相關酒駕罰則行政院有修跟沒有一樣，讓人憤怒和失望。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，不反對行政院提出修法版本，但對修法內容大大的不滿意，尤其針對首次酒駕致人於死或重傷殘，行政院版竟然沒有加重任何刑責，社會大眾將難以接受，也是民怨之所在。她指出，實務上法官對酒駕致死的刑度判不到3年，這讓受害家屬情何以堪呢？但行政院版本讓社會大眾失望，也讓受害家屬非常不滿意，希望執政黨能考量納入立委提出的修法版本。

江啟臣強調，行政院版本連初犯最低刑度都沒有改，這是甚麼「酒駕零容忍」的態度？關於重罰的部分，國民黨團希望拉到無期徒刑、死刑，甚至不能容忍等到再犯才能處以重刑。江啟臣質疑蘇貞昌，這是政府在鼓勵酒駕者再犯嗎？初犯酒駕就致人於死不給予重懲，難道蘇貞昌還要給酒駕者第二次酒駕撞死人才重懲嗎？江啟臣呼籲執政黨，多聽聽在野黨、民間社團、社會大眾的意見，不要一意孤行，把「酒駕零容忍」當作口號，只是為了在會期結束前，把酒駕修法當作美化政績的工具，卻完全漠視酒駕受害者和其家屬的痛苦。

國民黨立委李彥秀說，酒駕致死或重傷殘的背後，代表多少家庭的破碎，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌，不斷地對外宣稱，將把酒駕致死刑度增加、嚴懲，但事實上，民進黨面對如行政院發人、民進黨高官與民代都曾涉及酒駕，只是把「酒駕零容忍」當作一塊遮羞布，對於社會大眾要求酒駕重加重刑責的期待，蔡政府會玩弄文字遊戲，唬弄社會大眾，實在可惡至極。

(中時 )