租屋新制6／1上路 不可不知 13:422019/05/30 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 6月1日起租屋新制正上路，行政院長蘇貞昌及內政部徐國勇聯手在臉書出擊，宣導新制規定，其中的重點包括押金不得超過兩個月；房東不得禁止租戶遷戶籍；電費不得超收。 徐國勇的臉書中則是「加強版」多了房東不可限制房客報稅。針對電費不得超收部分，徐國勇也說，就是不可超過台電收費標準。 此外，內政部也提醒，在6月1日之前已簽訂的契約，可先走完原本的租期，再適用新契約。 (中時 ) #租屋新制 #徐國勇 #內政部 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 違法任大陸社區主任助理 內政部第3波再罰23人 11:552019/05/27 政治 國人登陸任社區主任助理 內政部開罰10萬 20:192019/05/27 政治 「想再被貴所逮捕一次」這派出所google評論超浮誇 所長說... 00:032019/05/28 社會 台灣政情民眾用腳投票－國人任陸社助 政府第3波開罰 04:102019/05/28 話題觀察 看完《五月天》電影繼續加班 04:102019/05/28 娛樂新聞 漢光演習戰機起降戰備跑道 AIT回顧經國號首飛 12:332019/05/28 政治 徐國勇開放東沙觀光跳票 藍委疑是假新聞 13:172019/05/29 政治 臉書、Line打停售催業績 保險局：抓到就重罰 19:432019/05/29 財經 街頭暴力新北、高雄占6成？ 葉元之：徐國勇打臉蘇揆 20:262019/05/29 政治 6月1日起租屋新制上路 08:542019/05/30 財經 政治熱門新聞 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 - 新聞 - 中時 他若出線 名嘴：王金平將脫黨參選 - 新聞 不是韓、郭！藍太陽中網友最跌破眼鏡的是他 - 新聞 韓流要回溫 徐巧芯求這人別再害韓 - 政治 吳子嘉爆韓國瑜民調輸這人 孫大千卻打賭韓造勢人數 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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