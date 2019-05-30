6月1日起租屋新制正上路，行政院長蘇貞昌及內政部徐國勇聯手在臉書出擊，宣導新制規定，其中的重點包括押金不得超過兩個月；房東不得禁止租戶遷戶籍；電費不得超收。

徐國勇的臉書中則是「加強版」多了房東不可限制房客報稅。針對電費不得超收部分，徐國勇也說，就是不可超過台電收費標準。

此外，內政部也提醒，在6月1日之前已簽訂的契約，可先走完原本的租期，再適用新契約。

(中時 )