妝通路Tomod’s 年中慶開跑祭出超殺優惠 13:442019/05/30 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 妝通路Tomod’s 年中慶開跑祭出超殺優惠。（Tomod’s提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全台第三大藥妝連鎖通路品牌Tomod’s「年中慶」檔期即日起熱烈開跑。 歡慶年中慶檔期，Tomod’s 祭出囊括保養、彩妝、口腔、保健食品等，近四百件熱銷商品買一送一超值優惠。同時，與蔻仕麗品牌攜手合作，推出多重優惠，凡購買Bifesta碧菲絲特、GATSBY、樂絲朵-L及Barrier Repair品牌商品滿額149元，即贈GATSBY體用抗菌濕巾（極凍冰橙）體驗包1包，滿額300元還可現享30元折扣。 (中時 ) #優惠 #年中慶 #品牌 #商品 #通路 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎台商 高雄銀行推優惠融資貸款 11:112019/05/27 財經 《金融股》玉山外幣ATM全面提供人民幣、日圓及美金 13:242019/05/27 財經 中國電視品牌無懼貿易戰升溫 Q1出貨量逆勢突圍 14:082019/05/27 財經 《科技》全球電視出貨，Q2估季減1~1.5％ 14:152019/05/27 財經 暴雨助攻 friDay購物抗濕商品熱賣 17:572019/05/27 財經 馬自達新竹拓點 把日本那套「整組搬過來」 17:572019/05/27 財經 玉山外幣ATM更強了 除了日圓美元再多了「這外幣」 18:152019/05/27 財經 STUDIO A 12週年慶 Mac回饋20％ 19:072019/05/27 財經 博客來曬書節 逾10萬種書一折起 15:412019/05/28 財經 HAPPY GO聯手松果 搶端午粽商機 17:502019/05/29 財經 生活熱門新聞 攝護腺出問題？醫：跟性生活有關 - 生活 凱道禁設攤 6／1韓國瑜夜市沒了 - 生活 便便常大不乾淨？最大問題出在這 - 生活 美研究：吃雞肉致胰臟癌風險增72％ - 生活 百項專利設計享譽全球 台灣威力循環扇行銷全世界 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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