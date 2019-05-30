全台第三大藥妝連鎖通路品牌Tomod’s「年中慶」檔期即日起熱烈開跑。

歡慶年中慶檔期，Tomod’s 祭出囊括保養、彩妝、口腔、保健食品等，近四百件熱銷商品買一送一超值優惠。同時，與蔻仕麗品牌攜手合作，推出多重優惠，凡購買Bifesta碧菲絲特、GATSBY、樂絲朵-L及Barrier Repair品牌商品滿額149元，即贈GATSBY體用抗菌濕巾（極凍冰橙）體驗包1包，滿額300元還可現享30元折扣。

(中時 )