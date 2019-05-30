大巨蛋停工4年，北市府與遠雄再交鋒，台北市都市設計審議委員會30日開會，本應聚焦防災消防疏散模擬、消防動線，但都審委員突然針對已經審議通過的交通問題提出多項疑問，雙方爭論長達3小時，直到審議結束仍沒有討論到外界關注的防災電腦模擬參數，等於大巨蛋案毫無進展。

遠雄發言人楊舜欽不滿表示，所有審查的內容都發散，應該談消防、防災模擬，竟然又檢討講過的內容，「這不叫刁難叫什麼？」

都審會今年3月決議，要求遠雄應重新做模擬，另新增「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」模擬參數，擇期開會審查，全案今天進入都審會審查。

楊舜欽指出，今天所有審查的內容都發散，應該談消防模擬，竟然又檢討講過的內容，那明年時空不同又要重來？到最後都沒有討論出明確模擬參數，做一次模擬是數百萬元起跳，不能一直要求廠商花錢。

至於是否覺得今天的審查被刁難？楊舜欽點頭表示，「有，市長所謂不刁難不帳水，這就是刁難，完全沒有正常的審查程序走」，不僅議題又擴散，還把以前審過又拿出來檢討，那永遠檢討不完，全場重要的只有防災模擬，竟然在會後才討論，「民眾看得到嗎？9點到12點了，北市府給外界觀感就是會而不議、議而不決」，毫無效率。

另外，台北市前都發局長林洲民昨在臉書發文，批評遠雄模擬圖草率、罔顧市民安全，楊舜欽今強調，林洲民選在前一天發文顯然是刻意干擾審查，「林前局長很關心這議題就關心，那就比照台北一般市民來登記發言，每個人都有3分鐘權利」。

都發局都市設計科長林芝羽表示，會議雖沒有討論到防災模擬，但有確認臨停車位仍以松菸北側為主；其次2萬人次以上活動要提交維計畫；第三體育局要協助營運計畫，包含大客車停車管理、人力配置等；最後則是要求遠雄必須提出停等集結區量化數據，並檢附現場照片。

(中時 )