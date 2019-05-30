梁靜茹身穿一襲綠色風衣現身，打趣說自己融入在植物當中，像是一座「裝置藝術」。KKBOX提供

情歌天后梁靜茹擔任明星九點來聊聊嘉賓與Lulu尬情歌。KKBOX提供

梁靜茹現身速爆音樂台。KKBOX提供

靜茹化身「療癒大使」與粉絲獨享療癒植栽體驗。KKBOX提供

「情歌天后」梁靜茹睽違7年推出全新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，新專輯甫推出就在KKBOX上奪得「三冠王」佳績，分別在華語新歌即時榜、華語新歌日榜、華語新歌週榜位居第一！KKBOX特別打造「靜茹日企劃」，安排她化身「療癒大使」與KKBOX Prime的粉絲一同體驗多肉療癒植栽，近距離聊新歌，當起粉絲的心靈導師。KKBOX速爆音樂台也從中午12：00到晚上00：00打造「靜茹影劇特調」、「靜茹聊朋友」、「靜茹哼情歌」等單元，回顧梁靜茹的經典金曲。並於昨晚作客由Lulu主持的《明星九點來聊聊-Lulu之夜》數位播客節目在線上與Lulu及粉絲們大聊她的情歌天后之路。

KKBOX安排梁靜茹與10名KKBOX Prime會員近距離互動，體驗多肉療植栽課，一同裝飾、種植充滿療癒感的多肉植物，在手作體驗的溫暖中，更加了解這次帶來的新歌作品。梁靜茹身穿綠色風衣，打趣說自己融入在植物當中，像是一座裝置藝術，她也親手製作了三株以新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》為主題的多肉植物，送給現場粉絲。

近期，梁靜茹透過閱讀著尼采、泰格爾以及叔本華等哲學家的著作，在忙碌的宣傳工作中療癒自己的心靈，就連隨身攜帶的包包內也放著叔本華的書〈人生智慧：悲劇中開出幸福花朵〉，自認很喜歡自己現在全身散發正能量的狀態，名符其實的「我很好」。

她認為，「歌手也是創作，要賦予一首歌靈魂，自己心中也要有能滋養的養分。」因此在結束巡演後，給了自己一年多的時間安排運動，看書與接近大自然，騎著腳踏車到河堤，在樹下享受微風吹拂發呆以及偶爾學做蛋糕等，享受著褪下明星光環的生活。

她也透露曾到關渡橋學了4、5次滑水，拋開形象一連摔到水裡，吃了3、40次水，終於可以站在寬板上維持著五秒不摔到水裡，讓她直呼，「雖然很狼狽，但很好玩。」問及會不會擔心自己狼狽模樣被粉絲認出，她答：「不介意 因為這是我最真實的一面。」

此外，梁靜茹學空中瑜伽有成，已從不會一字馬到現在可以在絹布上施展如嫦娥奔月般的肢體動作，她笑說自己喜歡拉筋，至於會不會想在日後巡演上呈現較高難度的空中瑜伽動作，她打趣說，「一心不能二用，自己要專心唱歌，才能透過歌聲來療癒大家。」

(中時 )