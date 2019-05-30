國民黨團「總統黨內初選」聲明。（楊佳穎攝）

國民黨內初選競爭激烈，國民黨立法院黨團今則發出聲明提出三主張，宣示支持黨中央公平、公正、公開的初選制度，全力支持獲提名者；至於個別委員針對特定參選人的表態，純屬個人立場，黨團予以尊重。

國民黨團在聲明中指出，第15任總統初選國民黨精英群起、勇於承擔，在面臨國內外艱鉅情勢及各項挑戰的時刻，國民黨提名的總統候選人將祋未來國家的發展、人民的福祉具有關鍵性影響，因此黨團全體委員一致通過三大主張。

黨團表示，首先為支持黨中央以公開透明方式，經與所有參選人溝通後所建立的公平、公正、公開的民主初選機制；第二，期盼各參選人公平競爭、貼近民意，提出重返執政、福國利民的政見，以爭取各方支持；第三，黨團全體委員將全力支持未來通過初選並獲黨提名的候選人，至於個別委員針對特定參選人的表態，純屬個人立場，黨團予以尊重。

黨團總召江啟臣受訪則說，因為陸陸續續有不少委員提及，針對現在已經在進行、接下來可能進入較為白熱化的黨內總統初選過程，大家也會關心黨團到底怎樣看待內部初選及立場，所以有不少委員建議，黨團應該要有比較公開的說法，今日就擬了一個聲明，給大家透過內部討論跟黨團大會的共識，並對外發布。

他表示，聲明就是支持公平、公正、公開的黨內民主初選機制，只要是這機制產生並獲得黨內提名的候選人，黨團絕對全力支持，過程中也希望參選人都能提出重返執政及福國利民政見，爭取民眾支持，大家公平競爭；而個別委員對特定候選人的支持，都予以尊重，但黨團立場是支持黨最後提出並獲得提名的候選人。

至於高雄市長韓國瑜6月1日在凱道的造勢活動，黨團成員是否能出席甚至上台？江啟臣表示「都可以，已經講的很清楚」，黨團委員對於特定候選人表態，予以尊重，黨團立場則是在初選過程中支持制度，也希望過程公平、公正、公開。

談及身為黨團總召兼黨政策會執行長，江啟臣則說，為避免有不一樣的解讀或爭議，自己會盡量維持黨中央應該維持的中立態度。

(中時 )